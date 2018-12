Putignano - Torna "Natale in Comune" per animare le feste in città

Presentata in conferenza stampa la 5^ edizione del cartellone fatto di mercatini, artisti di strada ed eventi natalizi Putignano Ba - Il programma di quest'anno è stato presentato dall'assessore alla cultura Emanuela Elba e dal presidente dell'associazione organizzatrice Renzo Notarnicola. Natale in Comune questa volta punta più che mai sulla formula weekend: gli spettacoli saranno infatti concentrati solo nei fine settimana.





Area principe degli eventi resteranno come sempre il chiostro comunale e la parte antistante il teatro. Le manifestazioni prenderanno il via sabato 8 e domenica 9 dicembre con lo 'Smile Circus', festival degli artisti di strada con esibizioni itineranti nel centro della città. Il weekend del 15 e 16 dicembre ci sarà lo spettacolo degli allievi della scuola di danza Arteinscena di Chiara labalestra e il talent show 'Natale in Talent', curato da Eros Lovece. Sabato 22 e domenica 23 dicembre, nuovo appuntamento con lo 'Smile Circus'. La mattina del 24, Vigilia di Natale è prevista anche l'esibizione di una street band per le vie del centro cittadino e il 25 (ore 19), la slitta di Babbo Natale pronto a farsi immortalare in foto ricordo e per consegnare i doni a grandi e piccini.





Il 6 gennaio gran finale con la Street Band e la Befana sui trampoli, spettacoli di magia e chimica esibizioni di mangiafuoco. Alle 21:30 poi il dj set di Radio Puglia e, novità di quest'anno la collaborazione con l'associazione artistica 'Comicando' che ha offerto un suo spettacolo a proprie spese (o quanto meno occupandosi di reperire la relativa copertura finanziaria). Immancabile nel chiostro comuale la presenza dell'albero di Natale in cartapesta e vetroresina realizzato da Marino Guarnieri con nuovi e suggestivi giochi di luce.