A Bari il Festival dell'Economia Pugliese: fare rete per lo sviluppo del territorio

Quattro giorni di talk, workshop e incontri diffusi in città per fare rete e affrontare le nuove sfide economiche e sociali. La rassegna, promossa da Amazing Puglia, coinvolge istituzioni, università e associazioni di categoria.

È stata presentata questa mattina, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, la terza edizione del Festival dell’Economia Pugliese, in programma a Bari dal 7 al 10 ottobre 2026: quattro giorni di talk, workshop e incontri nei luoghi simbolici della città per fare rete e tracciare le nuove sfide dello sviluppo economico e sociale.

Promossa dal magazine Amazing Puglia, la rassegna si ripresenta quest’anno in una suggestiva formula “diffusa” grazie alla sinergia con istituzioni, ordini professionali, università e associazioni di categoria.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Toni Matarrelli, l’Assessore allo Sviluppo locale e Blue Economy del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, il Direttore del Festival e editore di Amazing Puglia, Fabio Mollica, e Gaia Costantino, CEO e co-fondatrice di Women Lead.