Monopoli, la droga per la movida nell’armadio dell’azienda: due arresti

I Carabinieri arrestano il titolare 33enne e un dipendente 23enne: la droga, del valore di oltre un milione di euro, era destinata alle piazze di spaccio per le feste. Trovati anche armi e 30mila euro in contanti

Monopoli - A Monopoli, i militari della Stazione Carabinieri hanno arrestato due persone, rispettivamente un 33enne e un 23enne, entrambi residenti in zona, i quali, nel corso di un controllo in un’azienda operante nel settore dell’import/export e della commercializzazione di olio e vino, attiva a livello nazionale e internazionale, sono state trovate in possesso di ben 25 panetti di cocaina, nascosti in un armadio dell’azienda, per un totale di circa 26 kg di sostanza stupefacente.

In particolare, il controllo eseguito dai Carabinieri, mirato alla verifica della disciplina in materia di armi, munizioni ed esplosivi, ha consentito di rinvenire l’ingente quantitativo di cocaina, il cui valore commerciale supera ampiamente il milione di euro, contenuto in sacchi della spesa nascosti in un armadio, insieme a delle armi legalmente detenute. La sostanza stupefacente era destinata a rifornire le piazze di spaccio della provincia in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno.Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestratinonché, ritenuti provento dell’attività illecita.Le due persone controllate, rispettivamente rappresentante legale e dipendente della citata azienda, sono state perciò tratte in arresto ed associate una presso la Casa circondariale di Bari e l’altra ai domiciliari.