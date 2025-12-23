Regali e album da disegno in dono ai piccoli pazienti di Oncoematologia al Policlinico di Bari

Natale in corsia: i civili dei Carabinieri regalano colori e giochi ai piccoli del Policlinico di Bari

Bari - Un gesto semplice ma carico di significato, per portare "colore" e un pizzico di normalità nelle corsie d'ospedale. In occasione delle festività natalizie, il Personale Civile in servizio nei Comandi dell'Arma dei Carabinieri della Puglia, ha devoluto fondi con cui è stato acquistato materiale ludico-didattico per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.

La consegna è avvenuta nella giornata di oggi, alla presenza di una delegazione in rappresentanza dei dipendenti civili accompagnata da rappresentanti dell’Arma in uniforme, a testimonianza della sinergia e dei valori condivisi che animano l’Istituzione.



La donazione comprende album da disegno, matite colorate, pastelli e plastilina: strumenti pensati per stimolare la creatività e offrire momenti di svago e leggerezza ai bambini che stanno affrontando un percorso di cura complesso.



"Questo Natale abbiamo voluto dare un segnale tangibile di vicinanza," - dichiarano i Rappresentanti del Personale Civile - "Il nostro lavoro quotidiano è di supporto all'Arma dei Carabinieri, ma oggi volevamo che il nostro supporto andasse direttamente ai piccoli che attraversano questo periodo difficile nella loro vita e alle loro famiglie. Regalare un momento di gioco è il nostro modo per augurare loro speranza e serenità".



L'iniziativa conferma la vocazione sociale e la sensibilità del Personale Civile in servizio nell'Arma dei Carabinieri, che con questo gesto ha voluto abbracciare idealmente le comunità, partendo proprio da chi è più fragile.