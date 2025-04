Taranto verso le elezioni: 7 candidati sindaci in corsa, depositate le liste

Sfida a sette per la carica di sindaco a Taranto: in campo M5S, centrosinistra, centrodestra e liste civiche. Primo turno il 25-26 maggio, possibile ballottaggio a giugno.

TARANTO – Manca solo un mese alle elezioni amministrative e la corsa alla carica di sindaco di Taranto entra nel vivo.

Sono sette i candidati ufficiali che si sfideranno per guidare la città jonica, con il primo turno in programma domenica 25 e lunedì 26 maggio. In caso di ballottaggio, l'appuntamento è fissato per l'8 e 9 giugno.



Le liste sono state tutte depositate presso l’Ufficio elettorale del Comune, anche se per una candidatura si segnalano dubbi sulla validità a causa di un lieve ritardo nel deposito della documentazione. Sarà ora la Commissione elettorale a esaminare tutte le candidature, verificando il rispetto delle procedure e dei requisiti richiesti.



Le elezioni di Taranto si svolgono a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale, causato dalle dimissioni contestuali di 17 consiglieri (successivamente diventati 19) e della conseguente caduta dell’amministrazione Melucci.



Ecco l'elenco dei candidati sindaci:



Annagrazia Angolano: giornalista, candidata con Movimento 5 Stelle e Angolano Sindaca.



Piero Bitetti: ex presidente del Consiglio comunale, sostenuto da una coalizione di centrosinistra con 8 liste (PD, Avs-Socialismo XXI-Possibile, Per Bitetti, Demos, Unire Taranto, Movimento Politico Con, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico).



Mario Cito: figlio di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, candidato con la lista AT6-Lega d’Azione Meridionale.



Antonello De Gennaro: giornalista, candidato con la lista civica L'Altra Taranto-De Gennaro Sindaco (presentazione in ritardo).



Mirko Di Bello: avvocato, sostenuto dalla coalizione Adesso con 6 liste (Lista con Di Bello, Taranto e Futuro, Lista Movimento Sportivo, I Rioni, Tre Terre, Impronta Verde).



Luca Lazzàro: ex presidente di Confagricoltura Puglia, candidato del centrodestra con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Liberale e Noi Moderati-Lazzàro Sindaco.



Francesco Tacente: avvocato, presidente uscente del Consorzio trasporti pubblici, sostenuto da 7 liste (Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti-Socialisti, Evviva Taranto-UDC).





Sarà una sfida serrata tra vecchi volti noti della politica tarantina e nuove proposte civiche, in un contesto politico frammentato e incerto.