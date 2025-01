La Notte delle Fanove e Fanova in Festa: al via il programma de “I Giorni del Fuoco” a Castellana Grotte

Dopo la tre giorni di Ab Origine e dopo la Diana, tra sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025, appuntamento con i maestosi falò che ardono a decine su tutto il territorio di Castellana Grotte

Castellana Grotte - Anche live musicale dei Cipurrid, unitamente al programma religioso della Festa Patronale organizzato dal Comitato Feste in occasione del 334esimo anniversario del prodigioso intervento con cui Maria Santissima della Vetrana liberò Castellana Grotte dalla peste.

I Giorni del Fuoco: tra tradizione e devozione, Castellana Grotte celebra Maria Santissima della Vetrana

L’11 e il 12 gennaio 2025, Castellana Grotte si accenderà con La Notte delle Fanove, la Festa Patronale e Fanova in Festa, momenti clou del programma de I Giorni del Fuoco, organizzati dal Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Comitato Feste Patronali, con il patrocinio della Regione Puglia nell’ambito de La Rete dei Fuochi di Puglia.



Dopo l’apertura con la rievocazione storica e le installazioni immersive di Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio, e la questua notturna de La Diana, gli eventi dedicati alla devozione verso Maria Santissima della Vetrana, che nel 1691 liberò Castellana dalla peste, entrano nel vivo.



Sabato 11 gennaio 2025: La Notte delle Fanove

La tradizione delle fanove, grandi cataste di legna accese in onore del miracolo mariano, risale a 334 anni fa. A partire dalle ore 19, il primo falò sarà acceso in largo San Francesco, presso il Santuario di Santa Maria della Vetrana, seguito da una suggestiva fiaccolata che illuminerà tutto il territorio comunale, con tappe in largo Porta Grande, largo San Leone Magno e nel centro cittadino.



Alle 20:15, in largo Porta Grande, si terrà l’accensione della Scultura della Peste, un’installazione creata da Officina Chiodo Fisso e protagonista dell’ultima edizione di Ab Origine.



Domenica 12 gennaio 2025: Fanova in Festa

In piazza Garibaldi, insieme agli eventi religiosi organizzati dal Comitato Feste Patronali in onore di Maria Santissima della Vetrana, torna Fanova in Festa, una serata di tradizione e convivialità promossa dal Comune e dal Comitato Feste Patronali. L’evento sarà animato da un’area food & beverage e dal concerto dei Cipurrid, che saliranno sul palco alle ore 21.



Con fede, cultura e tradizione, Castellana Grotte rinnova il legame con la sua storia e il suo patrimonio immateriale, rendendo I Giorni del Fuoco un’occasione imperdibile per tutta la comunità.