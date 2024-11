NutriMento Senior: la conferenza stampa di presentazione il 4 dicembre a Putignano

L'iniziativa ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli over 65 nel comune di Putignano

Si terrà mercoledì 4 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Putignano, con i saluti dell’amministrazione locale – sindaco Michele Vinella (da confermare), assessore Gianluca Miano, dirigente I^ area Pamela Giotta - la conferenza stampa di presentazione del progetto NutriMento Senior.

Promosso da Talenti Società Cooperativa Sociale e finanziato dall'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS) Puglia nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti in tema di invecchiamento sano e attivo, l’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli over 65 nel comune di Putignano. Grazie al sostegno di una rete di partner e professionisti, il progetto, della durata di 9 mesi, offrirà una serie di attività multidisciplinari per favorire un invecchiamento attivo, sano e inclusivo.



Con un indice di vecchiaia tra i più alti della regione (Comune di Putignano (2023): 240,7 anziani ogni 100 giovani. Questo dato indica che Putignano ha un indice di vecchiaia superiore alla media regionale, suggerendo una popolazione relativamente più anziana rispetto ad altri comuni pugliesi.) , Putignano evidenzia un crescente bisogno di iniziative che promuovano la salute, il benessere e la socialità tra gli anziani. NutriMento Senior nasce proprio per rispondere a questa esigenza, coinvolgendo non solo gli anziani ma anche caregiver, familiari e la comunità locale.

Obiettivi e attività del progetto

Il progetto si articola su quattro pilastri fondamentali:

* Nutrizione mediterranea: incontri con nutrizionisti, laboratori di cucina e showcooking per promuovere una dieta sana e tradizionale.

* Benessere psico-fisico: sessioni di ginnastica dolce, pilates e passeggiate di gruppo per migliorare la mobilità e ridurre lo stress.

* Salute e prevenzione: incontri con medici, formazione sull’uso di dispositivi di automonitoraggio e gruppi di auto mutuo aiuto.

* Mente attiva e socialità: attività di stimolazione cognitiva, alfabetizzazione digitale e iniziative intergenerazionali per contrastare l’isolamento sociale.

Oltre alle attività dirette, il progetto prevede una valutazione finale con la pubblicazione di un report d’impatto e di un eBook di ricette creato dai partecipanti.

Una rete di supporto per la comunità

NutriMento Senior è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Putignano, FIDAS Pugliese Donatori Sangue ODV, Lavori Dal Basso APS e Radio Puglia. Professionisti qualificati – tra cui nutrizionisti, psicologi, fisioterapisti e esperti in comunicazione – lavoreranno fianco a fianco con volontari e caregiver per garantire un approccio inclusivo e di qualità.

Antonella Roberto, presidente della cooperativa Talenti, promotrice del progetto, sottolinea: Con NutriMento Senior vogliamo dare agli anziani non solo strumenti per una vita più sana, ma anche l'opportunità di sentirsi parte attiva della comunità. Questo progetto dimostra quanto sia fondamentale il lavoro di rete per generare un impatto positivo e duraturo.



Un invito alla comunità

Le iscrizioni sono aperte! Anziani, caregiver e familiari interessati possono contattare Talenti Società Cooperativa Sociale per partecipare alle attività gratuite previste dal progetto. Invitiamo anche i cittadini a seguire gli aggiornamenti e a partecipare agli eventi pubblici che verranno organizzati durante il percorso.