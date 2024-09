Putignano celebra lo sport con le scuole e le associazioni locali

L’iniziativa dell’amministrazione coinvolgerà scuole e mondo dello Sport a parco Almirante e parco Romanazzi. Spazio anche all’inclusione

Putignano Ba - Quindici mini-campi sportivi trasformeranno parco Romanazzi e parco Almirante per le Giornate dello Sport, promosse dall’amministrazione comunale nelle giornate del 20 e 21 settembre.

Due giorni che uniranno scuole, il mondo dello sport ed il mondo sociale in un evento che promuoverà l’attività sportiva come mezzo per incentivare salute e relazioni sociali e premierà chi ha reso grande Putignano attraverso il proprio impegno.

A partecipare saranno 58 classi delle scuole primarie e medie della città insieme a 20 associazioni del territorio che partecipano a campionati di sport individuali e di squadra riconosciuti dalle federazioni nazionali. A loro saranno dedicati 15 aree all’aria aperta per permettere a tutte e tutti di sperimentare le diverse attività durante le due giornate dell’evento.

La due giorni prenderà il via dalle 9.00 di venerdì 20 settembre con attività dedicate alle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari della città, sino alle 12. Il pomeriggio di venerdì 20 settembre, i 15 mini-campi saranno aperti dalle 15.00 alle 18.30 a chiunque vorrà partecipare o assistere a dimostrazioni.

Sabato 21 settembre, invece, spazio in mattinata alle attività sportive per gli alunni delle scuole medie. Il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 i mini-campi saranno aperti ad accogliere cittadine e cittadini di ogni età.

Dalle 15.30 alle 18.30 di sabato, poi, anche persone con disabilità si metteranno in gioco nel campo di parco Almirante grazie alla partecipazione di 10 associazioni specializzate che non necessariamente risiedono nel territorio putignanese, ma che rappresentano un’eccellenza con cui confrontarsi per creare nuovi spunti utili a iniziare nuove pratiche anche a Putignano.

La giornata di sabato si concluderà con la premiazione alle eccellenze sportive putignanesi che avranno uno spazio dedicato a partire dalle 19.00, per portare alla cittadinanza la propria testimonianza all’interno di due giorni di sport, inclusione, ma soprattutto di comunità. Una comunità capace di rendere onore a sportivi, squadre, allenatori e cittadini che hanno rappresentato Putignano nello sport su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale con 35 premi riconosciuti dall’amministrazione comunale nella serata di sabato a Parco Almirante.

“Per la nostra amministrazione valorizzare lo sport in tutte le sue sfaccettature rappresenta una priorità. La Regione Puglia sta lavorando fortemente in questa direzione, legando lo sport alla buona vita di tutte e tutti i cittadini. Noi crediamo fermamente in questa funzione dello sport che sia praticato a scuola, in associazioni o nella vita privata. Sono orgoglioso quindi di questa prima edizione delle Giormate dello Sport in cui saranno premiate anche tutte quelle eccellenze che hanno rappresentato Putignano nel mondo dello Sport, rendendo onore alla nostra città. Ringrazio in primis il Consigliere Comunale Federico Mirizzi per il grande impegno e la dedizione che ci sta mettendo per la buona riuscita di questa iniziativa, e ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo. Lo sport sarà poi anche occasione di inclusione: grazie alla tenacia dall’Assessore Gianluca Miano, in questi due giorni lo sport sarà strumento potente per far sentire tutti parte integrante e viva della nostra comunità” dichiara il sindaco Michele Vinella.

Appuntamento venerdì 20 e sabato 21, dunque, tra i parchi Almirante e Romanazzi per festeggiare insieme lo sport in tutte le sue forme e far incontrare mondi che – una volta in contatto – sono in grado di innescare potenti trasformazioni.

L’evento è realizzato in collaborazione con Lavori dal Basso APS, partner dell’iniziativa. Parteciperanno all’evento le seguenti associazioni: Atletica Basket, Amatori, Associazione Amici dei Diversabili, Associazione Atletica Castellana Freedogs, Associazione Fiorire Comunque, Associazione Vespa Club, Associazione Zoe, Cashuboli, Ciclistika, Crossfit Load, Delfini Baskin, Dinamo Basket, Élite Kick Boxing, EMI - Centro diurno socio educativo- riabilitativo, INCONTRI srl, Nadir on the road, Nuoto Nadir, Palestra In Fitness Danza aerea, Pallamano UISP, Pallavolo UISP, Pallavolo Zenit, Quercia Calcio, Real Putignano, Samurai, TecnoBike, Tennis grotte, The box, Unitalsi Putignano.