Sammichele Music Festival con Alexia, Clara, Haddaway, Nina Zilli e Boomdabash

In Piazza Vittorio Veneto, con ingresso libero.

Il Sammichele Music Festival, giunge alla quarta edizione e presenta cinque spettacoli musicali gratuiti nell'ambito della rassegna estiva di Sammichele, con l'obiettivo di promuovere l'economia e il turismo locale.

I concerti, in programma dal 30 luglio al 3 agosto, si terranno a Sammichele di Bari, in Piazza Vittorio Veneto, con ingresso libero. Il palco accoglierà artisti di rilievo nazionale e internazionale, come indicato nel cartellone.



L'energia e la solarità della cantautrice Alexia inaugureranno la serie di eventi martedì 30 luglio. Nelle serate successive si esibiranno la giovane Clara, reduce dal grande successo di "Mare Fuori" e dall'esperienza sanremese (31 luglio), e la dance intramontabile degli anni '80-'90 di Haddaway (1 agosto). La travolgente e brillante Nina Zilli si esibirà venerdì 2 agosto, mentre il sound unico dei Boomdabash concluderà la rassegna sabato 3 agosto.

Alexia 30 Luglio

Il suo primo singolo è del 1995, “Me and You”, numero 1 in Italia e in Spagna. Un anno dopo escono “Summer is crazy”, “Number One” e “Uh la la la”: primi in tutta Europa.

Nel 2002 si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo con “Dimmi come”, che diventa il brano più “suonato” dalle radio italiane e, un anno dopo, vince lo stesso Festival con “Per dire di no”.

Nella sua lunga carriera ha venduto oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino.

Clara 31 Luglio

Nasce nel 1999 in provincia di Varese e si avvicina da giovanissima al mondo della moda, coltivando contemporaneamente la passione per la musica con lezioni di canto e pianoforte. Una passione che "esplode" durante il primo lockdown, mostrando tutto il suo talento.

Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico e seriale nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”.

Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è stata tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con il suo inedito “Diamanti Grezzi”.

Haddaway 1 Agosto

Da sempre appassionato di musica, ha avviato molto presto la sua carriera discografica, conquistando rapidamente le vette delle classifiche internazionali con la sua hit più famosa, «What Is Love», divenuta celebre in tutta Europa e in Nord America dopo il lancio nel 1993 e che ognuno di noi almeno una volta ha ascoltato, canticchiato o ballato.

Nina Zilli 2 Agosto

Ha scelto il suo nome d'arte conciliando quello di una delle sue artiste preferite, Nina Simone, con il cognome di sua madre. L'esperienza negli Stati Uniti, all’inizio degli anni 2000, le permette di entrare in contatto con i generi R&B, motown, ska, soul e reggae, ma senza tralasciare la musica italiana degli anni '60 e il pop rock degli stessi anni.

Nel 2009 firma il contratto con la Universal e pubblica il suo primo EP. Il singolo estivo "50mila", eseguito in coppia con Giuliano Palma, ottiene un successo radiofonico e successivamente viene incluso nella colonna sonora del film "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek. Ha all'attivo diverse partecipazioni al Festival di Sanremo ed ha conquistato 3 Dischi di Platino e 4 Dischi d’Oro.

Boomdabash 3 Agosto

Hanno trovato il modo di unire dancehall, reggae, rap e pop per sfornare una serie di hit, soprattutto estive. Sono attivi dal lontano 2008 ma hanno trovato la via del successo un decennio dopo, grazie al singolo "Non ti dico no" con Loredana Bertè. Da allora le estati sono state spesso segnate da nuovi tormentoni, tra cui: "Mambo Salentino" e "Karaoke" con Alessandra Amoroso (rispettivamente 2019 e 2020); "Per un milione" (sempre 2019); "Mohicani" con Baby K e "Fantastica" con Rocco Hunt (nel 2021); "Tropicana" con Annalisa (2022); e infine "Lambada" con le redivive Paola e Chiara, nel 2023.