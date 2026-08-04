Incendi, Legacoop: "Facciamo lavorare le competenze"

Legacoop Puglia chiede una pianificazione forestale diffusa e la gestione attiva del patrimonio boschivo, proponendo alla Regione misure per prevenire gli incendi e valorizzare le competenze locali.

Gli incendi che in queste settimane stanno devastando la Puglia, dal Gargano al Salento, ripropongono con forza un tema che non può essere affrontato soltanto nella fase dell'emergenza e gravando sull'encomiabile sforzo in termini di mezzi e uomini svolto da protezione civile, vigili del fuoco e organizzazioni di volontariato. Serve una pianificazione diffusa e la gestione attiva del patrimonio forestale.

È la posizione di Legacoop Puglia, l'associazione che rappresenta il maggior numero di cooperative di conduzione forestale in Italia, con oltre 4.500 soci addetti e circa 100 milioni di euro di valore della produzione, che ha avanzato all'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Paolicelli, la propria visione tradotta in proposte concrete in merito al Regolamento regionale forestale previsto dalla legge regionale 1/2023, in corso di definizione.

"Il patrimonio forestale pugliese – evidenzia Pasquale Ferrante, vicepresidente vicario di Legacoop Puglia – non può essere considerato solo un bene da tutelare quando brucia. Va gestito durante tutto l'anno attraverso una pianificazione capace di coniugare tutela ambientale, prevenzione degli incendi, sviluppo economico e occupazione di un patrimonio composto da realtà molto diverse, dai boschi del Gargano e dell'Appennino, ai vasti territori incolti a causa dello spopolamento delle aree interne, fino alle formazioni di macchia mediterranea che interessano ampie parti del territorio costiero e del Salento. Senza pianificazione non vi è gestione attiva. Senza strumenti di gestione, i boschi restano frammentati, abbandonati e più esposti agli incendi, mentre vengono meno anche le opportunità di sviluppo legate ai servizi ecosistemici, al carbon farming, ai crediti di carbonio, alle strategie ESG e alla valorizzazione delle biomasse residuali che possono tradursi in lavoro e valore solo dentro una pianificazione forestale diffusa a partire dai Piani di Gestione Forestale. Per questo accogliamo con favore – prosegue Ferrante – la decisione assunta dall'assessore Paolicelli già nei primi mesi del suo mandato di rimettere al centro del confronto il settore e la necessità di pianificare e programmare interventi sulle superfici boscate pubbliche ma anche sul patrimonio forestale privato, oggi fortemente frammentato".

Tra le richieste avanzate alla Regione Puglia c'è la promozione della gestione associata e cooperativa delle proprietà forestali, fondamentale per superare la frammentazione del patrimonio boschivo pugliese; procedure più semplici e tempi certi per cittadini e imprese; una dotazione finanziaria adeguata allo sviluppo del comparto, oggi ritenuta insufficiente rispetto alle potenzialità del settore.

"La Puglia – conclude Ferrante - dispone di competenze e professionalità riconosciute anche fuori regione. Molte cooperative pugliesi operano con successo in altre aree d'Italia. L'obiettivo a questo punto deve essere creare le condizioni affinché queste competenze possano essere pienamente valorizzate anche sul territorio regionale, trasformando il patrimonio forestale in una leva di tutela ambientale, sviluppo economico e presidio delle aree interne".