Daspo a Bari e a Gioia del Colle emessi dal Questore

Parcheggiatori abusivi, spacciatori e autori di lesioni: le misure restrittive del Questore prendono di mira diverse figure criminali che minano la sicurezza urbana.

Bari e Gioia del Colle - Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio nelle principali piazze cittadine e nelle zone di maggiore aggregazione, negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha notificato 8 Daspo urbani (Divieto di Accesso alle aree urbane).

Il Questore di Bari ha emesso 3 provvedimenti nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari, sorpresi ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore nell’area antistante il molo San Nicola di Bari.

Un provvedimento è stato poi notificato ad un cittadino straniero, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti in piazza Cesare Battisti, nei pressi dell’Università. Colpito dal provvedimento anche un cittadino straniero responsabile di lesioni personali ai danni di un avventore di un bar, ubicato nei pressi della stazione ferroviaria “Bari Nord”.

In provincia, tre Daspo urbani sono stati adottati nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che, a Gioia del Colle, avevano aggredito per futili motivi l’avventore di un bar.