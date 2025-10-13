Il Comune di Turi lancia la Commissione Giovani

L'amministrazione comunale istituisce un organismo civico apartitico di raccordo con i giovani. Obiettivo: favorire la partecipazione alla vita pubblica e far emergere nuova classe dirigente.

commissione giovani turiIl Comune di Turi intende avviare la procedura di selezione per la nomina dei componenti della Commissione Giovani, organismo di rappresentanza civica apartitico, con finalità di raccordo tra l’Amministrazione comunale e i giovani cittadini.

La Commissione ha l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, raccogliere proposte, istanze e quesiti da sottoporre all’Amministrazione, promuovere progetti e iniziative in autonomia o su richiesta dell’Ente, incentivare il dialogo istituzionale e la crescita di una nuova classe dirigente.

E' composta da un massimo di 20 membri per il primo anno di attività, con possibilità di incremento di due all’anno, fino a un massimo di 30. Possono candidarsi i soggetti che, alla data di scadenza dell'avviso abbiano un’età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti e siano residenti nel Comune di Turi.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

