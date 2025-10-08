L'inverno 2025 per Ryanair: 34 rotte da Bari e 12 da Brindisi

La compagnia aerea potenzia l'operativo in Puglia con 600 voli settimanali e 4 aerei basati nel territorio. Nuovi collegamenti da Bari per Bucarest e Bratislava.

Ryanair ha reso noto oggi il programma dei voli per l’inverno 2025 dai due aeroporti pugliesi, Bari e Brindisi. L’operativo prevede complessivamente 46 rotte, con oltre 600 voli settimanali, inclusi due nuovi collegamenti invernali da/per Bari verso Bucarest Băneasa e Bratislava.

Il programma sarà supportato da quattro aeromobili basati in Puglia, tre a Bari e uno a Brindisi, per un investimento complessivo stimato in 400 milioni di dollari. Previsti oltre 4.000 posti di lavoro nella regione, di cui oltre 120 altamente qualificati nel settore dell’aviazione. Ryanair prevede di trasportare oltre 5 milioni di passeggeri all’anno dalla Puglia, in 21 anni di operazioni nella regione la compagnia ne ha trasportato oltre 58 milioni.

Delle 46 rotte, 34 sono da Bari e 12 da Brindisi, con i due nuovi collegamenti stagionali a Bari che ampliano le opzioni di connettività internazionale. Ryanair ha inoltre ribadito la richiesta al Governo italiano e alle Regioni di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come in altre regioni. L’eventuale abolizione, ipotizza la compagnia, potrebbe comportare un investimento aggiuntivo di 4 miliardi di dollari, l’introduzione di 40 nuovi aeromobili e 250 nuove rotte in Italia, con la creazione di circa 1.500 nuovi posti di lavoro.