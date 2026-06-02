Torna a Monopoli 'Vignaioli in Masseria'

Sabato 28 e domenica 29 giugno 2026, il Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli ospita la sesta edizione di “Vignaioli in Masseria”, la manifestazione dedicata ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti.

Oltre 30 produttori da Puglia, Calabria, Campania, Piemonte, Veneto, Friuli, Francia, Slovenia e Germania, centinaia di etichette in degustazione, performance artistiche e percorsi esperienziali.

Monopoli - Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese dedicati al vino artigianale, alla convivialità e alla cultura del territorio. Parliamo della sesta edizione di 'Vignaioli in Masseria', la manifestazione dedicata ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti in programma il 28 e 29 giugno 2026 negli spazi del Parco Rurale di Masseria Spina, a Monopoli. Un progetto nato per dare spazio a chi il vino lo produce con le mani, con il pensiero e con un profondo rispetto per la terra: due giornate di degustazioni, incontri, musica, arte e racconti che trasformano la storica Masseria Spina in un luogo di incontro autentico tra produttori e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero.



Giovedì 4 giugno dalle 12.00 alle 15.00, allo Spazio Murat di Bari è in programma il 'Pre-Party Vignaioli in Masseria' momento informale aperto alla stampa e agli operatori del settore con musica, degustazioni di vino con una selezione a cura di Spina Wine Cellar, Bibo potabile e Masseria La Cattiva, food experience a cura di 'U kor' di Hannetta Lee e dello Chef Alessando D’Andrea del Parco Rurale Masseria Spina. Un incontro pensato per anticipare l’atmosfera del festival e incontrare alcuni dei protagonisti dell’edizione 2026. Durante il pre-party sarà inoltre possibile acquistare i ticket dell’evento a un prezzo speciale ridotto.



Oltre 30 vignaioli artigianali provenienti da Puglia, Calabria, Campania, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Francia, Slovenia e Germania animeranno l’edizione 2026 con centinaia di etichette in degustazione, performance artistiche e percorsi esperienziali immersi nel paesaggio rurale della Piana degli Ulivi Monumentali.