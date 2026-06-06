Ferrovia show a Turi per la 34esima Sagra

Un programma ricco di eventi: stand enogastronomici, mercatini, musica live, dj set, presentazioni letterarie, mostre fotografiche e la tavola rotonda “Energia, Acqua e agricoltura”. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Turi - Dall’inaugurazione di venerdì 5 giugno al gran finale di domenica 7: la 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi entra nel vivo ed è pronta ad accogliere turisti e visitatori per un appuntamento di rilievo fieristico, culturale e turistico.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale In Piazza, con il contributo del Comune di Turi e della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.





Una cerimonia ricca di autorità e significati

Venerdì 5 giugno alle ore 19, in piazza Silvio Orlandi, si è svolta l’inaugurazione ufficiale, condotta dalla madrina dell’evento, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi. Sul palco si sono alternati il senatore Filippo Melchiorre, l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Francesco Paolicelli, la vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia Elisabetta Vaccarella, il sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso, l’assessore all’Agricoltura Lilli Susca, il vicario zonale Don Luciano Rotolo, il presidente dell’Associazione In Piazza Livio Lerede e Rocco Perniola del Consiglio per la Ricerca in agricoltura.



La cerimonia, aperta dall’Inno di Mameli e chiusa dalla celebre romanza “Nessun Dorma” dall’opera Turandot, ha incluso anche la lettura di un messaggio di saluto del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Valorizzazione della Ciliegia Ferrovia, promozione delle eccellenze agroalimentari, supporto al comparto agricolo, identità e innovazione sono stati i temi al centro degli interventi.





«La Ciliegia Ferrovia è un’eccellenza della Puglia che racchiude l’identità di Turi e di tutto il territorio – ha scritto il Ministro Lollobrigida – e abbiamo il dovere di supportare la sua filiera produttiva. Sostenere le nostre eccellenze di saperi e sapori significa sostenere e supportare tutti coloro che lavorano quotidianamente per la qualità».



«Inaugurare la sagra da assessore regionale ha un sapore eccezionale – ha commentato Paolicelli – Dobbiamo continuare a promuovere questa eccellenza. La Regione c’è non soltanto con la presenza ma anche con risorse concrete che ci dicono quanto sia importante questo frutto dal punto di vista dell’identità, del turismo, dell’enogastronomia ma anche della salute. Dobbiamo proteggere le produzioni e tutta la filiera».



«La ciliegia rappresenta un momento conviviale che mette tutti d’accordo – ha ribadito Melchiorre – Solo insieme si può spingere la nostra agricoltura e le nostre eccellenze anche lontano dai nostri territori. Noi dobbiamo contribuire a far sì che la Ferrovia cresca e diventi un simbolo della nostra Regione».



«Qui stasera celebriamo la ciliegia, ma anche una comunità intera, le sue tradizioni e il suo sguardo al futuro – ha precisato Vaccarella – Stiamo celebrando coloro che producono e coloro che investono nelle proprie aziende. Le sagre valorizzano i territori e rappresentano un’attrattiva per il turismo, sono un momento di collettività e fanno accoglienza e cittadinanza».



«La Sagra valorizza e promuove una delle nostre eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche – ha commentato il sindaco De Tomaso – È nostro dovere crederci sempre, creare rete e sinergia, stimolare le istituzioni superiori in un percorso di crescita costante».



«Raggiungere la 34ª edizione è un traguardo importante – ha aggiunto l’assessore Susca – Noi siamo dalla parte degli agricoltori, dei braccianti, delle aziende perché la ciliegia Ferrovia sia sempre l’orgoglio di un’intera comunità».



«Questa è un’edizione a suo modo folle – ha concluso il presidente Lerede – Un’edizione che si è approfondita per più giorni lungo tutto un mese: 16 giorni di eventi, dalla fioritura fino al gran finale di questa tre giorni. Le imperfezioni di un’organizzazione sono la base e il punto di partenza per una prossima edizione. I nostri agricoltori portano qui il nostro oro rosso, ci sono i volontari che ci aiutano giorno e notte, ci sono tanti cittadini che ci hanno dato una mano. La sagra è identità: godiamoci queste tre serate, camminiamo fieri per questi stand perché dentro ogni metro di questa sagra c’è un pezzo di cuore della nostra Turi».





Tre giornate dedicate non solo a uno dei simboli della primavera, ma anche al lavoro paziente e alla dedizione di chi custodisce il valore autentico della terra. Dolce, succosa, dalla polpa consistente e croccante, la “Ferrovia” è la varietà di ciliegia più apprezzata in Puglia. La sagra rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione del prodotto, anche attraverso la vendita diretta, e si configura come un vero e proprio villaggio diffuso: area fiera mercato, stand commerciali, spazi enogastronomici, mercatini di artigianato e hobbistica, eventi musicali, mostre d’arte e visite guidate animeranno il centro cittadino per tutta la durata della manifestazione.





Ricco il calendario di appuntamenti pensati per tutte le età. Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno torna Cherry On Air, il palco dedicato a musica, incontri e intrattenimento a cura di Radio Puglia, che ospiterà tra gli altri l’influencer del settore ortofrutticolo Serena Montucchiari. Piazza Moro accoglierà il “Grotte di Castellana on Stage” con musica live di Valentino Aquilano canta Dalla – Omaggio a Lucio e Celebration Discobanda.



In Villa Comunale spazio ai dj set di “Cherry & Drink”. Non mancheranno le esibizioni musicali itineranti della Young Marching Band, della Bassa Musica di Piripicchio, degli Asurd Batukada e della Conturband. In programma anche due presentazioni letterarie: “Il mio piccolo segreto - Arte & Follia” di Roberta Di Maurizio e “Nullaccadenza” di Enzo Delle Monache.



Sul palco di Cherry On Air, domenica 7 giugno, anche la tavola rotonda “Energia, Acqua e agricoltura: la vera sfida geopolitica del futuro”. Tutti gli eventi sono gratuiti.





All’interno della manifestazione trova spazio anche l’arte con l’ottava edizione dell’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia” e con le mostre fotografiche curate da Nico Nardomarino: “Terre Immerse”, ospitata a Palazzo Cozzolongo, e la mostra diffusa “Atlante - storie e volti di paese”.

La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi è sostenuta dai main sponsor: Giuliano Pugliafruit, Orchidea frutta, Coniglio srl, Terra Adriatica Bio, Giacovelli srl, Rossi restauri, Lovece building next, Grotte di Castellana, PiOne spa, Acqua Amata.



Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.sagraciliegiaferrovia.it.