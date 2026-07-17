Emergenza caldo, sollievo per i fragili nelle Grotte di Castellana

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, la Caverna della Grave apre le porte a anziani, bambini e disabili per offrire refrigerio a 16 gradi, con attività ricreative e un laboratorio di Body percussion.

La società Grotte di Castellana e il Comune di Castellana Grotte scendono in campo per offrire un rifugio ai più fragili contro l'ondata di calore in arrivo. Grazie a un'intesa tra la società Grotte di Castellana srl e il Comune di Castellana Grotte, da oggi venerdì 17 a domenica 19 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, i cittadini appartenenti alle fasce più deboli e vulnerabili – in particolare anziani, bambini e persone con disabilità – potranno trovare refrigerio all'interno della Caverna della Grave e godere di una temperatura che si aggira intorno ai 16 gradi. Non soltanto cittadini castellanesi, ma anche persone che vivono nei paesi vicini e nella Città di Bari.

L'iniziativa, nata per contrastare l'afa asfissiante prevista per il fine settimana, prevede momenti di intrattenimento pensati per vivere al meglio qualche ora di sollievo in totale sicurezza. Nella tre giorni anche un piccolo laboratorio speciale: un'attività artistico-musicale di avviamento propedeutico alla Body percussion, aperta a partecipanti dai 10 ai 99 anni. Per conoscere le modalità di partecipazione e prenotare, è possibile contattare direttamente la società Grotte.

«Abbiamo colto con favore l'opportunità promossa e proposta dalla società Grotte di Castellana srl – ha detto il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti – In questi giorni di grande caldo, oltre i limiti consueti, è fondamentale consentire alle persone più fragili di trovare ristoro in un luogo naturalmente fresco e sicuro. Invito tutti a relazionarsi con l'Ufficio Servizi Sociali per cogliere questa occasione che, tra l'altro, sarà accompagnata da attività ricreative che consentiranno anche momenti di svago e socialità».

«Le Grotte sono il luogo di tutti – ha sostenuto il Presidente della società Grotte di Castellana srl, Serafino Ostuni – ed è nostro preciso dovere prendercene cura, non solo come patrimonio naturale, ma come risorsa sociale attiva per il territorio. Tuteliamo questo sito con la consapevolezza che, soprattutto per i castellanesi, le Grotte rappresentano una vera e propria casa. In momenti di forte disagio legati al clima, aprire le nostre porte alle persone più fragili significa far sentire questa comunità protetta, accolta e unita all'interno delle proprie radici. Siamo una comunità. La Puglia è una comunità. Ed è per questo motivo che abbiamo esteso l'invito ai Sindaci dei Comuni limitrofi e al Sindaco del Comune di Bari. Hanno ringraziato e attivato immediatamente i loro servizi sociali per individuare le persone più adatte a partecipare all'iniziativa».