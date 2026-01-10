Nella ASL barese arriva lo psicologo di base

Operativo il nuovo servizio previsto dalla legge regionale 11/2023. Obiettivo: intercettare precocemente il disagio psicologico e offrire un primo sostegno gratuito vicino a casa, in rete con medici di famiglia e pediatri.

Bari - Da qualche giorno è operativo nella ASL Bari il Servizio di Psicologia di base, con 12 professionisti, uno per ciascun Distretto socio-sanitario, come previsto dalla legge regionale Puglia n. 11/2023.

Lo Psicologo di base è una figura pensata per intercettare precocemente i bisogni psicologici delle persone e offrire un primo supporto qualificato, vicino ai luoghi di vita e alle comunità.



Il servizio opera in rete con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i servizi territoriali, per garantire un accesso rapido e appropriato all’assistenza psicologica primaria.

L’accesso è semplice e facilitato: con ricetta del medico di Medicina generale, pediatra di libera scelta o specialista, tramite prenotazione al sistema CUP.

Tra le principali attività: supporto a disagi emotivi transitori, difficoltà di adattamento, sintomi ansioso-depressivi, sostegno nei momenti critici del ciclo di vita, supporto alla cronicità e all’aderenza terapeutica, promozione del benessere psicologico.