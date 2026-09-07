Regione Puglia, approvato il rendiconto 2025: positivo per 185 milioni

Il via libera della Commissione Bilancio al rendiconto regionale chiude l'esercizio 2025 con un saldo positivo di 185 milioni, nonostante il forte calo della cassa. Ora il documento passa all'esame dell'Aula per la discussione e l'approvazione definitiva.

La Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato a maggioranza i disegni di legge 59/26, 75/26 e 120/26 e gli emendamenti 1 e 2, tutti riferiti al Rendiconto generale 2025 della Regione Puglia, licenziando per l'esame dell'Aula il solo Ddl n. 59/202, e dichiarando assorbiti gli altri due disegni di legge nel testo modificato.

Dal Rendiconto emergono entrate accertate di competenza pari a circa 16 miliardi di euro, delle quali circa 11 miliardi risultano riscossi. Le spese impegnate ammontano invece a circa 15,8 miliardi di euro, con pagamenti per circa 11,2 miliardi. Il risultato della gestione di competenza evidenzia un saldo positivo superiore a 715 milioni di euro. Per quanto riguarda i saldi patrimoniali e di cassa, i residui attivi ammontano a 15,7 miliardi di euro, mentre i residui passivi si attestano a 11,2 miliardi di euro. Il fondo di cassa ammonta a circa 95 milioni di euro, registrando una significativa riduzione rispetto ai 952 milioni di euro presenti all'inizio dell'esercizio. Il risultato di amministrazione è determinato in 4,3 miliardi di euro ed è articolato in 1,670 miliardi di euro di parte accantonata (di cui 1,286 miliardi riferiti al Fondo crediti di dubbia esigibilità), 2,7 miliardi di euro di parte vincolata, zero euro di parte destinata agli investimenti, 5,157 miliardi di euro di parte disponibile.

Sul piano della contabilità economico-patrimoniale, il Rendiconto registra un risultato d'esercizio positivo di circa 185 milioni di euro. Il totale dell'attivo e del passivo è pari a 18,7 miliardi di euro, mentre il patrimonio netto ammonta a 3,6 miliardi di euro.