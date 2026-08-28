Lecce, rider travolto dal Suv di un ristoratore: la denuncia della Cisl Puglia

La segretaria regionale Felsa Cisl Puglia, Valentina Pascali, condanna il gesto di un ristoratore che ha investito la bicicletta di un rider a Lecce, sottolineando la gravità di un atto che colpisce il lavoro e la dignità di una persona.

Un ristoratore locale ha travolto deliberatamente con il suo Suv la bicicletta elettrica di un rider, 'colpevole', a quanto si apprende, di aver bloccato temporaneamente un passo carrabile per effettuare una consegna. Un fatto che travalica i confini del mero atto vandalico.

Lo dichiara in una nota Valentina Pascali, segretaria regionale Felsa Cisl Puglia, commentando l'episodio avvenuto nei giorni scorsi a Lecce e parlando di "arroganza insita in un gesto che rivela un evidente disprezzo".

"Una reazione così spropositata - dice Pascali - può soltanto essere sottesa all'idea che un certo status economico o sociale dia il diritto di calpestare regole, persone e beni altrui. È l'affermazione dell'inaccettabile logica di chi crede che i propri diritti valgano sempre più di quelli degli altri".

"Un altro tema di riflessione - aggiunge - è l'insensibilità verso chi lavora: per chi fa il rider, la bicicletta non è un passatempo o un mezzo qualunque, ma lo strumento di lavoro fondamentale, l'unico mezzo con cui sostentare se stesso e la propria famiglia. Distruggerla non è solo un atto materiale deprecabile, ma significa colpire direttamente la dignità e la sicurezza di una persona che lavora per vivere. C'è un'incredibile spietatezza nella leggerezza con cui si priva qualcuno del proprio sostentamento per un piccolo disagio".

"Questa vicenda ci riguarda tutti - conclude - perché mostra cosa succede quando viene meno la capacità di riconoscere l'altro come persona e come lavoratore. Quando questo avviene, la società smette di essere un luogo di convivenza".