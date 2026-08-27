Bari-Grumo, da lunedì 31 agosto tornano i treni delle Fal

Dopo la sospensione estiva per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, riprendono i collegamenti ferroviari sulla linea Bari-Grumo Appula, con il servizio sostitutivo di autobus che era stato attivato nel periodo di interruzione.

Sarà riattivata lunedì 31 agosto la tratta Bari-Grumo Appula delle Ferrovie appulo lucane (Fal). Lo annuncia l'azienda in una nota. Il collegamento (che fa parte della tratta Bari-Gravina in Puglia) era stato sospeso il 22 giugno scorso.

Il 3 agosto la tratta era stata parzialmente riattivata tra Grumo e Gravina (per tutto il periodo l'azienda ha garantito il servizio con autobus sostitutivi) e da lunedì riprendono regolarmente i collegamenti ferroviari anche dalla stazione di Bari Centrale.

Le interruzioni si sono rese necessarie per poter effettuare lavori di manutenzione straordinaria, potenziamento infrastrutturale e realizzazione di interventi connessi all'interramento del secondo binario a Modugno e sono state programmate nel periodo estivo per diminuire il più possibile i disagi. "Tempi rispettati e impegni mantenuti", commentano dall'azienda.