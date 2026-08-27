Ostuni, spari contro l'abitazione di Tanzarella junior

Un nuovo episodio di intimidazione colpisce la famiglia Tanzarella: la notte scorsa ignoti hanno sparato contro le finestre dell'abitazione dell'ex vicesindaco di Ostuni, mentre lui e i suoi familiari erano fuori casa. La polizia indaga.

Numerosi colpi di pistola, almeno sette, sono stati esplosi nella notte a Ostuni contro le finestre dell'abitazione dell'ex vicesindaco Giuseppe Tanzarella. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla polizia.

Giuseppe Tanzarella è figlio di Domenico Tanzarella, segretario regionale per la Puglia del Partito Socialista Italiano, anche lui vittima di intimidazioni negli anni scorsi. Attentati che hanno determinato anche l'assegnazione della scorta a Domenico Tanzarella.

Giuseppe Tanzarella, avvocato, è stato vicesindaco di Ostuni dal giugno 2023 al luglio 2025. Lui e la sua famiglia non erano in casa quando sono stati esplosi i colpi di pistola.