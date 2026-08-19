SS96, incidente tra due autotreni all'uscita Mungivacca

Un complesso intervento dei Vigili del Fuoco di Bari è terminato in serata dopo ore di lavoro. Due conducenti sono stati estratti dai mezzi e affidati alle cure dei sanitari, mentre il Nucleo NBCR ha gestito lo sversamento di gasolio. La viabilità è stata completamente ripristinata.

Si è concluso intorno alle ore 20.00 il complesso intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, intervenuti sulla SS96, in corrispondenza dell'uscita Mungivacca, in direzione Nord, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autotreni, uno dei quali è finito fuori strada, rimanendo penzolante e in sospensione nel vuoto.

La prima squadra è giunta sul posto intorno alle ore 17.00 e ha provveduto immediatamente alle operazioni di soccorso e all'estrazione dei due conducenti, entrambi di nazionalità straniera: uno, da una prima ricostruzione, sembrerebbe essere di nazionalità ucraina, mentre l'altro albanese.

I due autisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario presente sul posto. Da quanto emerso, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Durante le operazioni è stato inoltre richiesto l'intervento dello speciale Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) dei Vigili del Fuoco, a seguito dello sversamento di gasolio sulla sede stradale provocato dall'incidente. Gli operatori hanno provveduto alle attività necessarie per la gestione e la messa in sicurezza dell'area interessata dallo sversamento.

Terminate le operazioni di soccorso alle persone, l'intervento è proseguito per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della viabilità. Sono state impegnate complessivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, con l'impiego di autogru che hanno supportato gli operatori e il personale del soccorso stradale nelle complesse operazioni di rimozione e recupero dei mezzi incidentati.

Le operazioni, particolarmente complesse a causa della posizione di uno dei due autotreni, si sono concluse intorno alle ore 20.00, consentendo il completo ripristino della viabilità e il ritorno al normale flusso della circolazione.