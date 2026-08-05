Boom di viaggiatori sulla linea ferroviaria per l'aeroporto: 135mila solo a luglio

Il collegamento ferroviario con lo scalo barese segna un incremento del 40% rispetto allo stesso mese del 2023, trainato dalla forte domanda di mobilità e dalla collaborazione con Aeroporti di Puglia.

Durante lo scorso mese di luglio sono stati complessivamente 135mila i viaggiatori registrati sulla linea ferroviaria che collega la rete di Ferrotramviaria all'aeroporto di Bari. Lo comunica Ferrotramviaria in una nota, evidenziando che nello stesso periodo dello scorso anno gli utenti erano stati circa 97mila, con una crescita quindi "di circa il 40%, il dato più alto mai registrato per il mese di luglio".

I primi giorni di agosto, prosegue Ferrotramviaria, "stanno già facendo registrare affluenze particolarmente elevate, lasciando prevedere un'ulteriore crescita nel corso delle prossime settimane e confermando la forte domanda di mobilità da e per lo scalo barese". "Questo importante risultato - conclude - è frutto anche della proficua e costante collaborazione sviluppata negli anni con Aeroporti di Puglia".