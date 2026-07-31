Blitz dei carabinieri nel mercato ittico di Taranto: multe e sequestri

Controlli ad alto impatto nel capoluogo jonico: due arresti per droga, denunce per lavoro nero e maxi sequestro di pesce non idoneo al consumo.

Una vasta operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta questa mattina a Taranto dai carabinieri della compagnia di Taranto e dal personale della Capitaneria di porto, con il supporto del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro e del Nucleo cinofili di Modugno. Il servizio ad 'alto impatto' era finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, del lavoro sommerso e delle irregolarità nella filiera ittica.

Nel corso delle attività sono stati arrestati un 24enne e un 60enne, entrambi tarantini, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il più giovane è stato trovato in possesso di 41 dosi, verosimilmente cocaina, occultate tra gli indumenti e nella propria abitazione, mentre nell'area del mercato ittico altre 23 dosi sono state scoperte all'interno del furgone di un commerciante, nascoste tra confezioni di bibite. La sostanza sequestrata sarà analizzata dal laboratorio del comando provinciale dei carabinieri. Secondo le prime stime investigative avrebbe fruttato circa 6mila euro sul mercato illecito. Entrambi gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari.

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Nucleo Ispettorato del lavoro ha denunciato due amministratori di aziende ittiche per presunte violazioni della normativa sulla tutela della salute dei lavoratori. Controllati 15 dipendenti, uno dei quali è risultato impiegato completamente in nero. Contestate ammende per circa 11.500 euro e sanzioni amministrative per 6.400. La Capitaneria di porto ha inoltre sequestrato e distrutto oltre 660 chili di prodotto ittico non idoneo al consumo umano, elevando sanzioni per 4mila euro e denunciando una persona per la presunta commercializzazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.