Nuovo assalto a un bancomat nel Foggiano

Condividi

Tentato furto all'ufficio postale di Carapelle: esplosione nella notte, ma i malviventi non sono riusciti a impossessarsi del denaro. Indagini in corso dei carabinieri. 

Nuovo assalto a un bancomat nel FoggianoNuovo assalto a un bancomat in Puglia. Questa volta è stato colpito lo sportello automatico dell'ufficio postale di Carapelle, in provincia di Foggia, fatto esplodere intorno alle tre con due ordigni e la tecnica della marmotta. Il bancomat è stato danneggiato, ma a quanto si apprende la banda non è riuscita ad aprirlo e a portare via il denaro.

Il colpo sarebbe stato messo a segno da quattro persone, con il volto coperto, poi fuggite a bordo di un Suv di colore scuro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri arrivati da Bari, oltre ai vigili del fuoco che hanno verificato l'assenza di danni strutturali al palazzo sovrastante la filiale dell'ufficio postale. I militari hanno avviato indagini per riuscire a risalire alla banda anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

  1. Grotte di Castellana, turista di 50 anni colto da malore: inutili i tentativi di rianimazione del 118

  2. Putignano - Piazzale Aldo Moro: il Comitato per il borgo antico insorge: «Troppo cemento, rischiano i lecci»

  3. Putignano - Nuovo spazio urbano tra Re di Puglia e San Nicola: verde, giochi e mobilità sostenibile

  4. Per i 30 anni Unesco, arriva l'annullo filatelico di Alberobello

  5. Putignano - Nasce la Community di “Shop Survivor” che Sfida i Giganti del Web

  6. Donnarumma si sposa a Locorotondo, festeggiamenti a Fasano

  7. Carnevale di Putignano, bando 2027: il tema è "la Maschera", vietata l'intelligenza artificiale