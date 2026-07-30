Rendiconto 2025 Regione Puglia, il richiamo della Corte dei conti

La presidente della sezione di controllo regionale della Corte dei conti, Cinzia Barisano, evidenzia ritardi nei pagamenti dei progetti Pnrr in Puglia, nonostante un buon livello di impegno di spesa.

Nella sua introduzione al giudizio parificato sul rendiconto 2025 della Regione Puglia, la presidente della sezione di controllo regionale della Corte dei Conti, Cinzia Barisano, ha sottolineato che i risultati raggiunti in Puglia dai progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "si dimostrano ancora scarsi, soprattutto in termini di pagamenti, quindi di realizzazioni effettive".

L'analisi della Sezione Giurisdizionale, ha spiegato Barisano, "ha messo in evidenza che al 31 dicembre 2025 la spesa impegnata ha raggiunto una percentuale abbastanza buona (circa il 91% delle risorse complessive) ma la percentuale di pagamenti è decisamente ancora bassa (circa il 33% del totale progetti)". Una situazione che emerge con preponderanza dall'analisi delle missioni che hanno avuto la maggiore incidenza sul finanziamento complessivo. "Si riscontra - si apprende dalla relazione - che la Missione 6 (M6) Salute (39,8%) ha impegnato la quasi totalità delle somme, ma presenta pagamenti bassissimi, che non raggiungono il 9 per cento; la M5 Inclusione e coesione (21%) ha impegnato il 71,5 %, ma pagato per poco più del 31%, e infine la M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile (19%) ha impegnato la totalità delle somme ma pagato per meno del 59 %". "Tenuto conto che il Piano è sostanzialmente giunto alla chiusura, appare necessaria un'accelerazione decisamente forte da imprimere ai pagamenti, - conclude Barisano - cresciuti in un anno soltanto del 12 % (dal 21 al 33%), anche considerando l'impatto che gli interventi finanziati sono destinati ad avere sulla qualità della vita e sui servizi da erogare alle famiglie".