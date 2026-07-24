Gioia, Acquaviva e Casamassima: intensificati i controlli sul territorio

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Operazione straordinaria dei carabinieri in tre comuni del Barese: oltre 50 militari impegnati, identificate 140 persone e sequestrati 13 grammi di droga. 

Gioia, Acquaviva e Casamassima: intensificati i controlli sul territorioNei giorni scorsi a Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Casamassima, è stato svolto dai carabinieri un mirato servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona, con particolare attenzione verso quelli predatori e con il rafforzamento della vigilanza sulla circolazione stradale.

I militari della Compagnia di Gioia hanno elevato 13 contravvenzioni al codice della strada, con conseguente ritiro o sospensione della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo nei casi previsti.

Nel settore degli stupefacenti sono state segnalate amministrativamente 6 persone, trovate in possesso di hashish, marijuana e cocaina per un peso complessivo di 13 grammi. Inoltre sono state identificate oltre 140 persone a bordo di circa 100 veicoli ed elevate sanzioni per un totale di oltre seimila euro. Oltre 50 i militari impiegati anche a bordo della Stazione Mobile.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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