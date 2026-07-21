Per i 30 anni Unesco, arriva l'annullo filatelico di Alberobello

Il 28 luglio 2026, Poste Italiane celebra il trentennale del riconoscimento Unesco dei Trulli con un annullo speciale e un servizio filatelico temporaneo ad Alberobello.

Poste Italiane partecipa alle celebrazioni per il 30° anniversario del riconoscimento UNESCO dei Trulli di Alberobello con un servizio filatelico temporaneo e un annullo speciale dedicato all'evento.

L'iniziativa si svolgerà martedì 28 luglio 2026, a partire dalle 10 e fino alle 13, nello spazio allestito per l'occasione nella Sala Consiliare Comunale in Piazza del Popolo 31, ad Alberobello. Il momento centrale della manifestazione sarà costituito da un racconto dedicato al percorso storico del riconoscimento del sito quale Patrimonio dell'Umanità; al termine, si terrà la cerimonia ufficiale di annullo filatelico.

All'incontro istituzionale prenderanno parte il Sindaco e la Giunta Comunale di Alberobello, la Vice Presidenza della Regione Puglia nella persona della dottoressa Elisabetta Vaccarella, l'Assessorato regionale alla Cultura rappresentato dalla dottoressa Silvia Miglietta, la Direzione Regionale della Soprintendenza per i Beni Culturali con la dottoressa Francesca Romana Paolillo, i rappresentanti degli Stati Generali dell'Unesco e alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

L'annullo speciale, in formato tondo, riporta la dicitura "TRENTENNALE RICONOSCIMENTO PATRIMONIO DELL'UMANITA' TRULLI DI ALBEROBELLO". La vignetta raffigura il logo ufficiale dell'evento con i tre pinnacoli dei trulli, accompagnato dalla data del 28.7.2026 e dalla dicitura "70011 ALBEROBELLO (BA)".

Presso lo sportello filatelico di Poste Italiane attivato per l'occasione sarà inoltre possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori postali insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti, tra cui una speciale cartella filatelica contenente un erinnofilo celebrativo. Inoltre, a partire dalla mattina dello stesso giorno, gli stessi prodotti saranno messi in vendita presso il locale ufficio postale di Alberobello.

Il timbro figurato, dopo l'utilizzo nella giornata del 28 luglio, sarà disponibile presso lo Sportello Filatelico di Bari, in Via Quarnaro 10, per i 60 giorni successivi all'evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrare a far parte della collezione storico postale nazionale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelica.poste.it.