Autonomia differenziata, Decaro: "Ricorreremo alla Consulta"

Il presidente della Regione Puglia annuncia un ricorso alla Corte costituzionale contro le pre-intese per l'Autonomia differenziata di quattro regioni del Nord, temendo un divario incolmabile con il Sud, soprattutto in sanità.

Contro le pre-intese per l'Autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, approvate dal Senato giovedì 16 luglio, "faremo sicuramente ricorso alla Corte costituzionale", lo farà "la Puglia, ma spero che lo faccia anche la Campania e che lo faranno le altre regioni del Sud". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

"I dati che ho citato sono i dati degli uffici tecnici del Parlamento che hanno fatto l'istruttoria alle pre-intese e che io ho riportato all'attenzione dell'opinione pubblica", ha proseguito riferendosi a quanto egli stesso ha segnalato nei giorni scorsi in interviste e dichiarazioni sull'argomento. Le pre-intese all'Autonomia differenziata, "uscita dalla porta e che rischia di rientrare dalla finestra" ha proseguito il governatore pugliese, rischiano di creare "un divario difficilmente colmabile nel futuro" soprattutto "nell'ambito sanitario".