Bari, incendio al campo rom sulla SS16: evacuate 80 persone, fiamme e fumo visibili a chilometri

Un vasto rogo è divampato in un insediamento abusivo a Bari, con fiamme e fumo visibili a chilometri. I Vigili del Fuoco hanno evacuato 80 persone e messo in sicurezza bombole di GPL. Le cause sono in fase di accertamento.

Nella mattinata odierna, intorno alle ore 10:15, i Vigili del Fuoco del Comando di Bari sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all'interno del campo rom, nei pressi dello svincolo 14A della S.S. 16 in direzione Brindisi.

Le fiamme hanno interessato numerose baracche, cumuli di rifiuti e la vegetazione circostante, propagandosi anche a materiali combustibili presenti nell'adiacente impianto Eco Dim S.r.l., con conseguente sviluppo di una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

L'incendio è stato domato grazie all'intervento di numerose squadre di Vigili del Fuoco, che hanno successivamente effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Evacuate circa 80 persone, senza registrare feriti né animali coinvolti.

Nel dettaglio, sono intervenute 4 squadre di Vigili del Fuoco supportate da altrettanti autobotti, più l'autobotte cosiddetta "chilolitrica" a rifornire le autobotti, il carro ARA per ricaricare le bombole sul posto dei vigili e il nucleo LPG. Proprio quest'ultimo si è occupato della messa in sicurezza di circa 15 bombole di GPL ritrovate nel campo, che rappresentavano un serio rischio di esplosione.

L'intervento è stato supportato anche dall'elicottero Drago 159 del Reparto Volo VVF della Direzione Regionale VVF Puglia, che ha accompagnato tra l'altro il funzionario direttore delle operazioni.

A seguito dei danni riportati dal muro di separazione tra il campo rom e l'impianto confinante, i Vigili del Fuoco hanno richiesto agli Enti competenti urgenti verifiche tecniche e gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso, ma le indagini degli inquirenti proseguono per fare luce sulla vicenda.