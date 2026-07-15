A Palazzo Chigi premiata, per la categoria "Maestro dell'arte della pasta italiana" Margherita Mastromauro

Il presidente del Consiglio Meloni ha consegnato i riconoscimenti nella Sala Verde di Palazzo Chigi. La presidente del Pastificio Riscossa e dei Pastai di Unione Italiana Food è stata insignita del premio per la nuova categoria dedicata alla pasta.

Roma, 15 luglio 2026 – Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, la seconda edizione del Premio “Maestro dell’Arte e della Cucina Italiana”, istituito con la legge 59 del 29 aprile 2024, per valorizzare le eccellenze dell’enogastronomia italiana. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha conferito dieci premi alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Margherita Mastromauro, presidente dello storico pastificio pugliese Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A., e dal 2023 al 2027 alla guida dei Pastai di Unione Italiana Food, che rappresentano oltre il 75% di tutta la produzione di pasta italiana, è stata premiata come “Maestro dell’Arte della Pasta Italiana”, nuova categoria, quella della pasta, istituita a partire da questa edizione.

Le motivazioni dell’attribuzione del premio vanno dal suo impegno per l’integrazione della filiera grano–pasta a quello per il rafforzamento dei rapporti diretti con gli agricoltori e la valorizzazione del grano duro italiano per garantire tracciabilità e sostenibilità del prodotto finale. La sua, si cita nelle motivazioni, è una visione strategica che tutela la produzione locale attraverso un impegno costante che mette al centro il lavoro dei coltivatori garantendo così il presidio e lo sviluppo delle aree pugliesi interne. È inoltre interprete autentica di uno dei prodotti riconosciuti nel mondo come simbolo dell’Italia e unisce una solida preparazione economico-internazionale al legame con il suo territorio, la Puglia.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro Francesco Lollobrigida per questo prestigioso e inatteso riconoscimento”, commenta Margherita Mastromauro. “Lo considero un premio che va oltre la mia persona: è il riconoscimento di una passione e di un amore per un mestiere che la mia famiglia tramanda da quattro generazioni e per un prodotto straordinario come la pasta, simbolo della nostra cultura alimentare nel mondo. Rappresenta anche un riconoscimento al lavoro svolto, con spirito di servizio e coerenza, nel mio ruolo di Presidente dei Pastai di Unione Italiana Food. In questi anni mi sono impegnata a promuovere la nostra filiera in Italia e sui mercati internazionali, a rafforzarne l’unità, dal grano alla tavola, nella convinzione che solo una filiera coesa possa affrontare le grandi sfide del nostro tempo: la sostenibilità, il continuo innalzamento della qualità, la valorizzazione del grano duro italiano e il potenziamento della nostra autonomia produttiva”.

Una figura di riferimento per il settore, quella di Margherita Mastromauro, che ha promosso la diffusione di un modello produttivo orientato alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del Made in Italy. La sua esperienza imprenditoriale, unita al ruolo istituzionale di Presidente dei Pastai di Unione Italiana Food, l’associazione di categoria aderente a Confindustria, ha contribuito a consolidare il ruolo del settore pastario italiano nei mercati globali.