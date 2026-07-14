Droga nei muretti, 6 arresti a Putignano

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Operazione dei Carabinieri a Putignano: smantellata una rete di spaccio che utilizzava muretti a secco e barattoli come nascondigli per droga, con cessioni concordate tramite linguaggio in codice. 

Droga nei muretti, 6 arresti a PutignanoIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 6 persone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

La misura è stata eseguita il 30 giugno dal personale della Stazione Carabinieri di Putignano, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno.

Le accuse riguardano cessioni di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana), caratterizzate dall'utilizzo di linguaggio codificato per concordare gli appuntamenti, nonché sull'occultamento dello stupefacente in nascondigli (muretti a secco e barattoli nelle campagne). Inoltre, alle attività partecipava anche un indagato già sottoposto a misura cautelare in carcere.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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