Droga nei muretti, 6 arresti a Putignano

Operazione dei Carabinieri a Putignano: smantellata una rete di spaccio che utilizzava muretti a secco e barattoli come nascondigli per droga, con cessioni concordate tramite linguaggio in codice.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 6 persone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.
La misura è stata eseguita il 30 giugno dal personale della Stazione Carabinieri di Putignano, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno.
Le accuse riguardano cessioni di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana), caratterizzate dall'utilizzo di linguaggio codificato per concordare gli appuntamenti, nonché sull'occultamento dello stupefacente in nascondigli (muretti a secco e barattoli nelle campagne). Inoltre, alle attività partecipava anche un indagato già sottoposto a misura cautelare in carcere.