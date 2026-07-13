Ruvo di Puglia, incendio di sterpaglie minaccia un serbatoio GPL

Un vasto incendio di sterpaglie nelle campagne di Ruvo di Puglia ha messo a rischio un serbatoio interrato di GPL. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'impianto.

Momenti di tensione questa mattina nelle campagne di Ruvo di Puglia, dove un vasto incendio di sterpaglie ha richiesto un complesso intervento dei Vigili del Fuoco per scongiurare il pericolo di esplosione di un impianto a gas.

L'allarme è scattato intorno alle ore 9:00 di questa mattina, quando una squadra dei Vigili del Fuoco è stata inviata in una zona rurale del comune barese per domare un incendio di sterpaglie. Il rogo si è sviluppato nei pressi di un casale attualmente in fase di apertura, rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorritori.

La situazione, già resa difficile dalle numerose ondate di calore che in questi giorni stanno colpendo il territorio aumentando il rischio di incendi boschivi e di vegetazione, si è complicata a causa della presenza di un serbatoio interrato di GPL situato nelle vicinanze del fronte del fuoco.

Fortunatamente, l'efficacia dei dispositivi di sicurezza installati sul serbatoio ha impedito che le fiamme raggiungessero il combustibile contenuto all'interno. L'incendio è stato domato in tempi rapidi, ma il pericolo non è ancora del tutto rientrato.

Il serbatoio, infatti, essendo stato esposto a temperature estremamente elevate durante il rogo, richiede ora procedure di bonifica rigorose per evitare rischi futuri. Per garantire la massima sicurezza, è stata inviata sul posto una seconda squadra dei Vigili del Fuoco specializzata.

Gli operatori sono attualmente impegnati nello svuotamento controllato dell'impianto mediante il collegamento a un'apposita torcia. Si tratta di manovre ad alto tasso di tecnicità, estremamente delicate, che richiederanno diverse ore di lavoro prima che l'area possa essere dichiarata completamente sicura.

Le autorità raccomandano ancora una volta la massima prudenza e il rispetto dei divieti di accensione di fuochi, dato che le attuali condizioni meteorologiche rendono il territorio particolarmente vulnerabile.