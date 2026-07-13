Puglia, stretta sui costi della politica: Decaro revoca carte di credito e blocca spese

Il presidente Decaro ritira le carte di credito ai dirigenti, impone bonifici tracciabili e blocca le nomine nei Cda. Stretta anche su auto blu e trasferte, dopo l'inchiesta su Pugliapromozione e l'aumento dell'Irpef.

Dopo l'aumento dell'addizionale Irpef per far fronte al buco della sanità, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha deciso di passare dalle parole ai fatti, avviando un'operazione trasparenza senza precedenti. L'obiettivo è chiaro: ridurre gli sprechi e restituire credibilità alle istituzioni, cominciando da un severo controllo sulle spese dell'amministrazione e degli enti partecipati.

Addio carte di credito: solo bonifici tracciabili

Una delle prime misure adottate è stata il ritiro immediato di tutte le carte di credito aziendali in dotazione ai dirigenti e al personale regionale. Secondo quanto rilevato, alcuni dipendenti le utilizzavano per spese correnti senza che fosse possibile ricostruire un percorso chiaro e documentato. Da ora in poi, ogni pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, preventivamente autorizzato e completamente tracciabile. Non solo: chi autorizza una spesa non potrà più essere la stessa persona che la esegue materialmente, introducendo un fondamentale principio di separazione dei ruoli per evitare conflitti di interesse e abusi. Ogni operatore avrà credenziali personali e non condivise, con controlli periodici obbligatori. Nessun pagamento potrà essere attivato senza una preventiva verifica della copertura finanziaria e senza un atto formale che ne giustifichi la ragione.

Auto di servizio: niente eccezioni, nemmeno per i vertici

Le nuove disposizioni riguardano anche la gestione delle auto blu e delle trasferte. Tutti gli spostamenti con mezzi di servizio dovranno essere registrati in un sistema digitale, mentre le carte carburante saranno intestate esclusivamente al singolo veicolo, non più ai dirigenti. Il governatore ha voluto sottolineare con forza un principio che sembra scontato ma che non sempre è stato rispettato: l'auto di servizio è tale perché destinata al servizio istituzionale, non all'utilizzo personale. Su questo punto, ha assicurato, non sono previste eccezioni, nemmeno per chi ricopre ruoli di vertice nell'amministrazione. In parallelo, ogni missione dovrà essere autorizzata preventivamente, chiudendo la porta a trasferte decise in autonomia e senza un effettivo riscontro operativo.

Un'attenzione particolare all'Alfa Romeo Tonale di Aseco

In questo clima di rigoroso controllo, un primo segnale di verifica è stato indirizzato verso il presidente di Aseco, Francesco Crudele, in dotazione di un'Alfa Romeo Tonale aziendale. La società, partecipata per il 60% da Acquedotto Pugliese e per il 40% da Ager, ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di 1,8 milioni di euro. La scelta di mantenere un'auto di rappresentanza di tale valore in un contesto di conti in rosso ha sollevato più di una perplessità, alimentando la decisione di estendere i controlli anche alle società partecipate.

Stop ai nuovi Cda e blocco dell'appalto mensa

La manovra di risparmio non si ferma qui. Decaro ha chiesto al Consiglio regionale di bloccare le nomine per i nuovi consigli di amministrazione delle agenzie, il cui costo stimato si aggira intorno ai 200mila euro all'anno. Una cifra che, in un momento di sacrifici per i cittadini, è apparsa insostenibile. Il presidente ha inoltre richiesto lo stop all'appalto per il servizio mensa della sede regionale di via Gentile, definendolo una spesa eccessiva e non più giustificabile. La richiesta, infine, di tagliare 35 milioni di euro dai costi della politica nella prossima manovra finanziaria rappresenta il tassello conclusivo di un disegno complessivo volto a ridare slancio ai conti pubblici.

Un cambio di passo dopo l'inchiesta e l'aumento dell'Irpef

Questo giro di vite arriva a pochi mesi dall'inchiesta che aveva coinvolto l'ex direttore generale di Pugliapromozione, Matteo Minchillo, per presunte spese private con fondi pubblici, e dopo l'aumento dell'addizionale Irpef richiesto ai cittadini per coprire il disavanzo sanitario. Decaro ha più volte ribadito che le istituzioni, prima di chiedere sacrifici ai contribuenti, devono essere le prime a dare il buon esempio, riducendo gli sprechi e garantendo la massima trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Un'operazione concreta, con regole precise, che segna una netta discontinuità rispetto al passato e che punta a rimettere ordine nei conti della Regione, restituendo fiducia ai cittadini pugliesi.