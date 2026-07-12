Dieci anni dalla strage di Andria: il Presidente Mattarella alla cerimonia per le 23 vittime

Il Presidente Sergio Mattarella ha partecipato oggi ad Andria alla cerimonia per il decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone. Un minuto di silenzio alle 11:05 ha ricordato l'esatto momento dello scontro.

A dieci anni dal tragico scontro frontale tra due treni sulla tratta Andria-Corato, avvenuto il 12 luglio 2016, la città di Andria ha ospitato oggi una solenne cerimonia di commemorazione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il disastro, che costò la vita a 23 persone e provocò il ferimento di altre 51, rimane una ferita profonda per l'intera comunità pugliese.

Alle 11:05, l'orario esatto in cui dieci anni fa i due convogli si scontrarono su quello che allora era un binario unico, è stato osservato un minuto di silenzio, seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei nomi delle vittime.

Durante l'evento, a cui hanno partecipato le famiglie dei deceduti e i sopravvissuti, sono intervenuti la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Il Capo dello Stato ha voluto ribadire l'importanza della memoria e della responsabilità istituzionale, sottolineando che "la sicurezza è un dovere che ogni comunità deve ai suoi figli".

La cerimonia ha segnato anche l'istituzione ufficiale della "Giornata in ricordo delle 23 vittime", un momento di riflessione permanente per onorare il passato e rinnovare l'impegno affinché simili tragedie non si ripetano mai più, garantendo una mobilità sicura per tutti i cittadini.