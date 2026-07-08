Torna ai 'fornelli', ma da Governatore, Antonio Decaro

Antonio Decaro, Vito Leccese, Adriana Poli Bortone e altri primi cittadini pugliesi si sfideranno ai fornelli lunedì 13 luglio a Martina Franca. L'undicesima edizione di "Sindaci, ai fornelli!" vedrà dieci sindaci divisi in squadre, affiancati da chef stellati come Domingo Schingaro e Andrea Catalano

Ci sarà anche il presidente della Regione della Puglia, Antonio Decaro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di 'Sindaci, ai fornelli!', la gara di cucina in programma lunedì, 13 luglio a Martina Franca, in piazza XX Settembre.

Tra i concorrenti ci saranno il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall'agenzia RP Consulting di Bari, "Sindaci, ai fornelli!" è molto più di un evento culinario: è una festa del territorio, un racconto corale che attraversa l'Italia attraverso i suoi sapori, le sue eccellenze e le sue storie.

I dieci sindaci pugliesi, divisi in squadre miste, avranno trenta minuti per realizzare un piatto originale utilizzando esclusivamente gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione. Accanto a loro, in veste di chef tutor, ci saranno alcuni dei più apprezzati cuochi pronti a offrire consigli, trucchi del mestiere e, perché no, a frenare l'entusiasmo di chi si farà prendere la mano dal pepe. Fra questi, le Stelle Michelin Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia - Savelletri di Fasano), Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno) e gli chef di Martina Franca Isabella Potì e Floriano Pellegrino (di Bros), Antonella Ricci e Vinod Sokar di Ceglie Messapica. Ci saranno anche le incursioni comiche di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, nel ruolo di "guastatore" ufficiale della gara. "Questa manifestazione rappresenta anche un'ottima opportunità per valorizzare le prelibatezze del nostro territorio pugliese, per sottolineare l'importanza del gioco di squadra e soprattutto per consolidare il legame fra cittadini e istituzioni", commenta il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Martina Franca, Mordi la Puglia e Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica.