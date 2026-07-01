Estate e caldo, la Asl Bari potenzia la rete dei servizi: 6 nuove postazioni in provincia

Dal 1° luglio al 31 agosto, la ASL Bari attiva sei postazioni 118 aggiuntive per garantire un'assistenza tempestiva durante i mesi estivi. Cinque mezzi operativi tutti i giorni dalle 8 alle 20 a Giovinazzo, Cassano, Polignano, Monopoli e nel nuovo Ospedale

Sei postazioni 118 aggiuntive per garantire un'assistenza ancora più capillare durante i mesi estivi. La ASL Bari rafforza anche quest'anno la rete dell'emergenza-urgenza con l'attivazione, dal 1° luglio al 31 agosto, di mezzi di soccorso dedicati alle aree interessate dal maggiore afflusso di residenti e turisti.

Saranno operative cinque postazioni tutti i giorni, dalle 8 alle 20, a Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, presso il Presidio territoriale San Giacomo di Monopoli e presso il nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. A queste si aggiunge una sesta postazione, a Cozze, attiva il sabato e la domenica, sempre nella fascia oraria 8-20. Ogni mezzo sarà composto da un autista-soccorritore e un soccorritore, a supporto della rete territoriale dell’emergenza. Il potenziamento è stato predisposto dalla Direzione Generale della ASL Bari, d'intesa con la Centrale Operativa 118 e in sinergia con Sanitaservice, che garantisce mezzi e personale dedicati. L'obiettivo è rafforzare la capacità di risposta del sistema di emergenza durante il periodo estivo, caratterizzato dall'aumento delle temperature e dall'incremento delle presenze turistiche. Le sei postazioni si integrano con il modello organizzativo predisposto dalla U.O.C. SET 118 e si aggiungono alla rete ordinaria già presente sul territorio provinciale, contribuendo a garantire interventi ancora più tempestivi ed efficaci nelle località costiere e nelle aree di maggiore afflusso di persone.



Gli indirizzi delle sei postazioni 118 sono:

Polignano a Mare – Via Don Luigi Sturzo, n. 1



2. Presidio Territoriale San Giacomo di Monopoli – Piazza San Giacomo



3. Cassano delle Murge – Via Diego Laudati



4. Giovinazzo – Via Diomede Illuzzi



5. Ospedale Monopoli-Fasano – Contrada Sant'Antonio d'Ascula



6. Cozze – Largo Puglia