I primi 252 anni della finanza: il bilancio dell'attività in Puglia

Numeri da record per le Fiamme Gialle di Bari: quasi 80mila interventi, 6mila indagini, 1,8 miliardi di euro sequestrati e 4.375 lavoratori in nero scoperti. Nel mirino frodi fiscali, criminalità organizzata e abusivismo finanziario. Rafforzata la sicurezza nelle località turistiche con oltre 1.500 missioni navali.

Tra il 2025 e i primi mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Bari ha effettuato quasi 80 mila interventi e oltre 6 mila indagini contro reati economico-finanziari e infiltrazioni criminali, proteggendo famiglie e imprese.

Nel contrasto a frodi e evasione fiscale sono state condotte 1.048 indagini contro frodi fiscali e riciclaggio, 1.515 denunciati, 17 arresti, sequestri per oltre 1,8 miliardi di euro di beni e 1,2 miliardi di crediti fiscali inesistenti. Identificati 541 evasori totali e 4.375 lavoratori in nero. E ancora, sequestri rilevanti nel contrabbando di tabacchi e prodotti energetici, controlli su giochi clandestini e tutela di animali/piante protette.



Nel settore della tutela della spesa pubblica, si registrano 6.046 interventi, con particolare focus su fondi nazionali ed europei, inclusi quelli del PNRR, frodi accertate per oltre 102,6 milioni di euro, indagini e denunce in tema di appalti pubblici, reddito di cittadinanza e altri aiuti sociali e collaborazione con Autorità giudiziarie e Procura Europea con sequestri e denunce.



Nel settore del contrasto alla criminalità organizzata: 638 interventi per riciclaggio con beni sequestrati per 444 milioni di euro, denunce per abusivismo finanziario, cybercrime e reati fallimentari, indagini su usura, estorsione e responsabilità amministrativa delle imprese. Importante il monitoraggio contro violazioni sanzioni UE con sequestri importanti, sequestri di droga per oltre 1,4 tonnellate, sequestri di prodotti contraffatti e agricoli falsi per milioni di euro.



Numerose le operazioni di soccorso e sicurezza pubblica grazie al coordinamento aeronavale lungo la costa pugliese per contrastare traffici illeciti e immigrazione clandestina: 205 persone intercettate in rotte migratorie, 2 arresti. Importante la collaborazione internazionale, inclusa l'assistenza in Albania, partecipazione a eventi e manifestazioni pubbliche per ordine e sicurezza, con numerosi giorni/uomo impiegati, il rafforzamento della sicurezza nelle località turistiche durante la stagione estiva, con oltre 1.500 missioni navali.