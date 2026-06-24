Liberazione attivista foggiana, il fratello: "Sono emozionato"

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 Sono stato felicissimo – ha detto –. Mi ha confermato la liberazione e mi ha detto che dovrebbe andare in Tunisia questa sera e domani fare rientro in Italia»

prof domenico centrone"E' vero, è bellissimo, non ho parole. Solo tantissima gioia". Lo ha detto Giuseppe Alberizia, fratello di Dina l'attivista della Flotilla di origini foggiane ma residente in Piemonte, detenuta insieme al molfettese Domenico Centrone da un mese in Libia e la cui liberazione è stata annunciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Mi ha chiamato il ministro Tajani attraverso il suo portavoce.

Sono stato felicissimo - ha aggiunto il fratello - Mi ha confermato la liberazione e mi ha detto che dovrebbe andare in Tunisia presso il consolato italiano questa sera e domani fare rientro in Italia. Sono emozionato. È da mezz'ora che sto condividendo questa notizia con tantissime persone. Devo ancora dirlo a nostro padre (98 anni). Non l'ho sentita anche perché Dina non ha più il suo telefono. Ma ora mi interessa soltanto sia libera".

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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