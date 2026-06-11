Pil pugliese in calo, retribuzioni inferiori alla media

L’economia pugliese cresce, ma meno del resto del Sud e dell’Italia. È il quadro che emerge dal rapporto “L’economia della Puglia” della Banca d’Italia, presentato a Bari. Nel 2025 il Pil regionale è aumentato dello 0,4%, contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% nazionale. Bene le costruzioni (+3,4%) e il turismo (arrivi +13,1%), in difficoltà l’agricoltura per la crisi idrica e il commercio per la debolezza dei consumi. Prezzi delle case in crescita del 3,7%.

Nel corso del 2025 l'economia pugliese è cresciuta meno rispetto alla media del Mezzogiorno e del Paese: secondo l'indicatore Iter, il Pil è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'Italia.

I dati sono contenuti nel rapporto 'L'economia della Puglia' presentato a Bari dalla Banca d'Italia. Lo scorso anno il valore aggiunto industriale nella regione è cresciuto dello 0,5%, "in un contesto contraddistinto da elevata instabilità geopolitica e da persistenti tensioni commerciali". Quanto agli investimenti delle imprese "si sono rafforzati in presenza di una riduzione del costo del credito". Il valore aggiunto è aumentato del 3,4% nel comparto delle costruzioni, con l'andamento delle opere pubbliche spinto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Nell'edilizia privata la dinamica è invece leggermente peggiorata. Le compravendite di abitazioni si sono ridotte dello 0,9%, mentre i prezzi delle case sono cresciute del 3,7%. Anche nel terziario l'attività è cresciuta poco, dello 0,3%, con il commercio che ha "continuato a risentire della debolezza dei consumi, che hanno beneficiato solo in parte della domanda turistica". Passando all'agricoltura, il valore aggiunto è calato con la "crisi idrica che nel 2024 ha continuato a incidere negativamente sui raccolti". Il comparto turistico pugliese nel 2025 ha registrato un andamento positivo: gli arrivi e le presenze sono cresciuti, rispettivamente, del 13,1% e del 10,4%. Secondo il rapporto, il settore "registra una elevata diffusione di lavoro stagionale e part-time e retribuzioni inferiori alla media del settore privato".