Fisco, giustizia, energia e il futuro del made in Italy: da domani a Manduria 'Forum in Masseria'

Guerre, instabilità geopolitica, rincari energetici e la necessità di un cambio di passo per le istituzioni europee. Sono questi i temi al centro della sesta edizione del “Forum in Masseria”, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners, in programma dal 12 al 14 giugno nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto). Dieci panel, oltre 50 ospiti, tra cui la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Carlo Nordio, Francesco Lollobrigida, Antonio Decaro, Carlo Calenda e Giuseppe Conte.

"Sarà in grado l'Europa di rinnovarsi e giocare un ruolo chiave per lo sviluppo delle imprese nel nuovo scenario geopolitico?".

È la domanda al centro della sesta edizione del "Forum in Masseria", la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Comin & Partners, in programma dal 12 al 14 giugno nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto).

"Guerre, instabilità e rincari energetici destano preoccupazione e impongono un cambio di passo alle istituzioni europee", si sottolinea nella presentazione dell'evento, che riunirà politica, istituzioni e mondo produttivo per discutere le nuove traiettorie di sviluppo. Il Forum, dal titolo "Europa: il cambio di passo necessario alle imprese nel nuovo ordine globale", prevede dieci panel con oltre 50 ospiti. Ad aprire i lavori sarà un confronto tra Vespa e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Tra i protagonisti istituzionali attesi figurano il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, I ministri dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, delle Imprese, Adolfo Urso, dello sport, Andrea Abodi, del Turismo Gianmarco Mazzi, e dell'Interno, Matteo Piantedosi. Parteciperanno inoltre i viceministri Maurizio Leo ed Edoardo Rixi, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il segretario di Azione Carlo Calenda e il presidente del M5S Giuseppe Conte, insieme a manager e rappresentanti del mondo industriale e finanziario.

Nel corso dei panel si discuterà di fisco, giustizia, energia, infrastrutture, innovazione e intelligenza artificiale, con un focus sulla competitività europea e sul futuro del Made in Italy.