Indagata per concussione l'assessora regionale al Turismo

La Procura di Foggia ha iscritto nel registro degli indagati l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace, il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e il dirigente tecnico Vincenzo Ragno per concussione. La vicenda riguarda presunte pressioni per far revocare una concessione balneare a uno stabilimento in uso all’ex marito dell’assessora.

L'assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, è indagata per concussione dalla Procura di Foggia in concorso con il sindaco di Vieste (che è anche presidente della provincia di Foggia) Giuseppe Nobiletti e a Vincenzo Ragno, dirigente dell'ufficio tecnico comunale della cittadina garganica.

A quanto si apprende, la vicenda, che risale allo scorso anno, riguarda presunte pressioni della Starace per far revocare la concessione balneare ad uno stabilimento in uso all'ex marito dell'assessora, concessione di cui l'uomo è tornato in possesso dopo la messa in regola e i relativi controlli eseguiti nell'ambito di una ricognizione disposta dagli uffici comunali sugli stabilimenti balneari.

La vicenda è stata denunciata pubblicamente da Nobiletti attraverso un post social, in cui ha spiegato di aver revocato la delega assessorile all'assessore ai grandi eventi Gaetano Paglialonga, dopo aver appreso dagli atti giudiziari notificati dalla procura che lo stesso avrebbe registrato di nascosto le loro conversazioni e quelle avute con esponenti della maggioranza. "Le indagini confermeranno la correttezza e la legittimità dell'operato dei nostri assistiti svoltosi nel solo rispetto della legge e nella parità di trattamento di tutti i cittadini e gli operatori - dichiara l'avvocato Michele Vaira, che assiste i tre indagati insieme al collega Ciliberti -. Disponiamo di elementi difensivi inequivocabili, che porteremo all'attenzione della Procura nelle sedi e nei tempi propri. Confidiamo in un sollecito e sereno chiarimento di ogni aspetto".