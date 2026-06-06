Vignaioli in Masseria riapre i battenti a Monopoli

Sabato 28 e domenica 29 giugno 2026, il Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli ospita la sesta edizione di “Vignaioli in Masseria”, la manifestazione dedicata ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti.

Il 28 e 29 giugno 2026 torna a Monopoli 'Vignaioli in Masseria', la manifestazione dedicata ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti giunta alla sua sesta edizione.

Ad ospitarla sarà ancora una volta il suggestivo Parco Rurale di Masseria Spina, luogo simbolo della campagna pugliese dove ulivi secolari, antichi frantoi e insediamenti rupestri fanno da scenario a una delle esperienze enogastronomiche più autentiche e coinvolgenti del Sud Italia.Nato per dare spazio “a chi il vino lo fa con le mani e con il pensiero”, Vignaioli in Masseria negli anni si è trasformato in molto più di una semplice degustazione: è un incontro diretto tra produttori e pubblico, un momento di festa e condivisione che mette al centro il vino artigianale come espressione culturale, agricola e identitaria dei territori. Per due sere, dalle 20.00 alle 24.00, il pubblico potrà degustare centinaia di etichette provenienti da tutta Italia e dall’estero, confrontarsi direttamente con i vignaioli, partecipare a performance artistiche e immergersi nell’atmosfera unica della masseria sotto il cielo estivo pugliese.Accanto ai banchi di assaggio troveranno spazio anche esposizioni, performance live e momenti musicali pensati per accompagnare il percorso degustativo in una dimensione conviviale e immersiva. Tra i vignaioli già annunciati per l’edizione 2026 figurano realtà provenienti da Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, insieme a cantine internazionali da Slovenia, Francia e Germania. Tra i nomi presenti: Petracavallo, Cristiano Guttarolo, Sergio Girardi, Cantina Giardino, Menat, Cantina Jerax, Prati al Sole, Il Vino e le Rose, Terpin, Staffelter Hof, Jérôme Blin, MK Wine e molti altri, in un elenco in costante aggiornamento."L’idea di Vignaioli in Masseria nasce dal desiderio di creare uno spazio autentico di incontro tra chi produce vino con rispetto e consapevolezza e chi vuole conoscere davvero ciò che beve – spiegano gli organizzatori –. Non è una fiera tradizionale, ma un’esperienza fatta di relazioni, paesaggio, convivialità e storie da condividere davanti a un calice". Il festival si aprirà ufficialmente il 27 giugno con un Welcome Party riservato ai vignaioli, mentre l’apertura al pubblico è per il 28 e 29 giugno.Il ticket del costo di 25 euro per un giorno e di 40 euro per due, comprendel'accesso ai banchi di assaggio, degustazioni illimitate, calice e tracolla, accesso a mostra e performance.