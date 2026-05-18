Conti rossi nella sanità, Decaro aumenta l'Irpef

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, annuncia l'aumento dell'addizionale Irpef per coprire il disequilibrio della sanità regionale, pari a 349 milioni di euro nel 2025. Tagliati 107 milioni dalla macchina amministrativa e dalla politica. L'aumento sarà progressivo: esenti i redditi fino a 15mila euro, mentre per la fascia media l'incremento sarà di circa 4 euro al mese.

“Oltre il 70 per cento dei pugliesi non avrà un aumento o avrà un aumento limitato a circa 4 euro al mese”.

Lo ha spiegato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, annunciando l’aumento dell’addizionale Irpef per il disequilibrio nella sanità del 2025 di 349 milioni di euro. Decaro fa sapere che sono stati tagliati 107 milioni di euro dai costi della politica e della macchina regionale che andranno a coprire una parte del disequilibrio sanitario del 2025.

“L’altra parte, purtroppo, da commissario della sanità come previsto per legge, la devo fare agendo sulla leva fiscale. Abbiamo introdotto – ha spiegato – un principio progressivo, chi ha di più dovrà contribuire di più. Il 30 per cento dei pugliesi, tutti quelli nella fascia fino a 15mila euro, non avranno nessun aumento. Il 40 per cento dei pugliesi che sono compresi nella fascia di reddito tra 15 e 28mila euro avrà un aumento medio mensile di 4 euro. Sopra i 28mila e fino a 50mila euro ci sarà un aumento medio di 19 euro; sopra i 50mila euro l’aumento medio sarà di circa 66 euro”.