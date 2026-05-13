Concorso vinto da Mari Lorusso, Decaro interviene: "Annullare la borsa di studio"

Il governatore pugliese interviene dopo la scoperta di una borsa di studio assegnata a una donna con un procedimento penale per scambio elettorale politico-mafioso. Richiesta di autotutela al Policlinico di Bari.

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha formalmente chiesto al direttore generale del Policlinico di Bari di annullare in autotutela la borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto Ubuntu all'ex consigliera comunale di Bari Maria Carmen Lorusso, imputata per scambio elettorale politico-mafioso.

La borsista, al momento del concorso - evidenzia la Regione - aveva procedimenti penali pendenti, tra cui uno per scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p., che avrebbero dovuto escluderla dalla selezione.

Il Policlinico aveva posto possibili dubbi interpretativi ma la Regione, acquisito il parere dell'Avvocatura regionale, ha ritenuto quella valutazione errata. Decaro ha chiesto un intervento immediato, riservandosi ulteriori azioni a tutela del principio di legalità.