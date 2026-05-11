Premiate a Bari dieci 'Imprese Vincenti' di Puglia e Basilicata

A Bari la dodicesima tappa del programma dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane. La direttrice Modenese: «Hanno saputo crescere, investire e creare progetti di sostenibilità ambientale e di tutela del capitale umano». Premiata anche un’azienda di Atella (Potenza).

Sono dieci le piccole e medie di Puglia e Basilicata premiate a Bari nell'ambito della dodicesima tappa della nuova edizione di 'Imprese Vincenti', il programma che la divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo dedica alle eccellenze imprenditoriali italiane.

Le aziende, attraverso la voce dei propri dirigenti, hanno raccontato la loro storia, ma anche le scelte strategiche che permettono loro di crescere sia in Italia sia all'estero. Fra queste, l'adozione di criteri Esg, l'impatto sulle comunità, il valore generato per sé stesse e per l'economia del territorio in termini di occupazione e benessere delle persone."Queste imprese - ha detto Alessandra Modenese, direttrice regionale Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo - hanno saputo crescere, investire e creare progetti di sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale sia della tutela del capitale umano".Fra le realtà premiate c'è Tmi di Galatone (Lecce), leader nell'ambito della fornitura degli impianti di trattamento aria nelle cucine industriali. "L'impianto di aspirazione prima veniva concepito come qualcosa di non necessario - ha evidenziato l'amministratore unico, Rossella Filoni -. Noi siamo riusciti a offrire ai nostri clienti un servizio chiavi in mano, dal sopralluogo fino al collaudo finale".Premiato anche il centro nautico Idea Verde di Mesagne (Brindisi). "Siamo vincenti per le politiche di welfare - ha raccontato il ceo, Marco Carvignese -. Abbiamo investito sulle persone perché crediamo che il benessere dei nostri collaboratori sia il vero investimento".Fra i premiati anche Evoluzione Ecologica, azienda che opera nel campo della tutela dell'ambiente di San Marzano di San Giuseppe (Taranto). "Puntiamo su valori come onestà, trasparenza ed efficienza - ha detto Gabriele Intermite, amministratore unico -. Otteniamo risultati attraverso la formazione del personale e la sostenibilità ambientale".Fra i dieci premiati, infine, Idoka Costruzioni, leader nella costruzione, monitoraggio, manutenzione e gestione di impianti a energia rinnovabile di Atella (Potenza). "Un'impresa vincente - ha spiegato il legale responsabile, Domenico Colangelo - crede nel futuro e si adatta alle esigenze del mercato abbastanza velocemente. Noi investiamo sulla formazione, sul capitale umano e sulle attrezzature".