'L'AI nei contesti bellici': così l'IPS di Conversano ha vinto il premio Rosella Panarese

Durante Lector in Scienza 2026, il gruppo si è aggiudicato la quarta edizione del concorso. La giuria ha premiato l’efficacia narrativa e la riflessione sull’IA in guerra. Premio: visita alla sede Rai di via Asiago e partecipazione a Radio3 Scienza

"Un attacco efficace e immersivo, una spiccata capacità di integrare contenuti scientifici e pensiero umanistico, un racconto articolato su diversi piani temporali, e un’intervista che aiuta a riflettere sull’impiego dell’IA nei contesti bellici".

E’ questa la motivazione con cui il gruppo dell’IPS Giulia Monteleone di Conversano, autore del podcast “Scienza e Pace”, ha vinto la quarta edizione di 'In un cielo lontano – Premio Rossella Panarese' nell’ambito dell’edizione 2026 di Lector in Scienza, la tre giorni dedicata alla scienza organizzata dalla Fondazione Di Vagno in collaborazione con Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Rai Radio3, con il sostegno e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Puglia - Dipartimento Turismo e Cultura, Comune di Conversano.

A premiarli, in collegamento online, Stelvio Marini, il marito di Rossella Panarese, autrice e curatrice di Rai Radio3 Scienza, scomparsa nel marzo del 2021, divulgatrice scientifica alla quale è stato intitolato il Premio.

Gli studenti e le studentesse, che fanno parte del gruppo vincitore, si sono aggiudicati una visita alla sede Rai di via Asiago con partecipazione alla diretta di Radio3 Scienza.



