Brindisi, sequestrati 40 chili di tabacco da masticare di contrabbando

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I finanzieri della Compagnia Pronto Impiego (Baschi Verdi) hanno scoperto la merce illegalmente detenuta per la vendita al dettaglio. Le confezioni erano sprovviste del sigillo del Monopolio. Segnalazione all’Agenzia delle Dogane per quantificare l’evasione, stimata in diverse migliaia di euro

sequestro gdf tabacco da masticareNei giorni scorsi i Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi hanno sequestrato 40 chili di tabacco da masticare illegalmente acquistato e detenuto per la successiva vendita al dettaglio.

Il tabacco, scoperto in un esercizio commerciale del capoluogo, era contenuto in confezioni prive del sigillo del Monopolio di Stato.Per questo è stato sequestrato e il titolare dell’attività denunciato. E' stata anche  inoltrata segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione dei diritti di confine evasi. Infatti la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato alcune migliaia di euro in totale evasione d’imposta.

 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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