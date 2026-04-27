Ancora un assalto a bancomat: nel mirino la Banca popolare di Milano a San Severo

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I malviventi hanno fatto saltare lo sportello della Banca Popolare di Milano in via Minuziano usando una carica inserita nella fessura di erogazione del denaro (tecnica della ‘marmotta’). Acquisite le immagini delle telecamere.

polizia notteEnnesimo assalto ai bancomat in Puglia. Questa volta è toccata a San Severo (Foggia),  in via Minuziano nel pieno centro cittadino, dove  stato fatto esplodere lo sportello automatico della banca Banca popolare di Milano.

L'esplosione, provocata da una carica inserita nella fessura che eroga il denaro (la cosiddetta 'marmotta') ha creato numerosi danni alla struttura. Sul posto sono intervenute le forze di polizia che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Si tratta del 13esimo assalto dall'inizio del 2026, tra compiuti e tentati, ai danni di sportelli bancomat o postamat della provincia di Foggia.
 
Categoria: Cronaca provincia di Bari

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