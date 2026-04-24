Laboratorio tessile clandestino scoperto a San Ferdinando di Puglia

I finanzieri del Comando Provinciale Barletta Andria Trani hanno individuato un laboratorio tessile completamente abusivo e sconosciuto al Fisco che operava nel Comune di San Ferdinando di Puglia.

L’attività di controllo economico del territorio, svolta dai militari della Tenenza di Margherita di Savoia, nel Comune ofantino, ha permesso di osservare, nel tempo, un anomalo e significativo flusso di persone nei pressi di un locale, al piano strada, privo di insegna o segno identificativo.

Gli approfondimenti hanno confermato che presso l’immobile non risultava dichiarata alcuna attività economica operativa.

Pertanto, al fine di approfondire il contesto oggetto di osservazione, i Finanzieri hanno eseguito un accesso nei locali, accertando l’esistenza di un laboratorio dedicato alla lavorazione e confezionamento per conto terzi di materiale tessile, privo di ogni autorizzazione amministrativa nonché completamente sconosciuto al Fisco. Sono stati sequestrati 8 macchinari 'taglia e cuci', circa 6.500 capi di abbigliamento semilavorati, pronti per essere ceduti, dopo la lavorazione finale, ad operatori commerciali per la successiva vendita, oltre a materiale di consumo di varia natura e destinazione come le oltre 600 rocche di cotone. La titolare dell’attività clandestina è stata segnalata per le sanzioni previste dalla normativa , ammontanti fino a 5.000 euro.

Inoltre è in corso la ricostruzione, da parte dei militari del Corpo operanti, dei ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività, interamente sottratti a tassazione.